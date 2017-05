Vídeo: Reveja o nocaute brutal de Gustafsson sobre Glover Teixeira no UFC Suécia

Share it

O UFC realizado em Estocolmo neste domingo, dia 28, levou grandes lutas de MMA à tela dos brasileiros em horário atípico, logo pela manhã. Após um card preliminar de sucessos brasileiros, com as vitórias de Netto BJJ e Pedro Munhoz na decisão dos jurados, a luta principal teve um anticlímax para os fãs brasucas, mas foi digno de festa para os locais expectadores suecos.

Alexander Gustafsson e Glover Teixeira fizeram a luta principal do card, que contou com outros 11 combates. O duelo entre as feras do peso meio-pesado, que definia o próximo desafiante ao cinturão da categoria, teve ações dominantes de Gustafsson ao longo dos cinco assaltos. Com agilidade e domínio nos golpes, o sueco castigou um valente Glover, que não se entregou e andou para cima do oponente sob qualquer adversidade.

No último round, porém, Gustafsson conseguiu tirar o nocaute da cartola. Com uma combinação brutal de três uppercuts, golpe que abusou ao longo do combate para furar o bloqueio de Glover, Alexander sacudiu o brasileiro, antes de fechar com um cruzado poderoso que levou Glover ao solo com pouco mais de um minuto da etapa.

Confira os resultados completos em seguida.

UFC: Gustafsson x Glover

Estocolmo, Suécia

28 de maio de 2017

Alexander Gustafsson nocauteou Glover Teixeira a 1min07s do R5

Volkan Oezdemir nocauteou Misha Cirkunov aos 28s do R1

Peter Sobotta venceu Ben Saunders por nocaute técnico aos 2min29s do R2

Omari Akhmedov venceu Abdul Alhassan na decisão dividida dos jurados

Nordine Taleb venceu Oliver Enkamp na decisão unânime dos jurados

Jack Hermansson venceu Alex Nicholson por nocaute técnico aos 2min do R1

Card preliminar

Pedro Munhoz venceu Damian Stasiak na decisão unânime dos jurados

Trevor Smith venceu Chris Camozzi na decisão unânime dos jurados

Netto BJJ venceu Reza Madadi na decisão dividida dos jurados

Bojan Velickovic venceu Nico Musoke por nocaute técnico aos 4min37s do R3

Darren Till venceu Jessin Ayari na decisão unânime dos jurados

Damir Hadzovic venceu Marcin Held por nocaute aos 7s do R3