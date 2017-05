Jiu-Jitsu: Veja como Garry Tonon finalizou Shinya Aoki no cage do One FC

Share it

Faixa-preta de Jiu-Jitsu formado na academia de Renzo Gracie, Garry Tonon se especializou na arte suave sem kimono, com habilidosos ataques nos membros inferiores. O americano de personalidade forte pode mostrar mais um dos seus golpes no One FC, em sua edição intitulada Dynasty of Heroes, que rolou nessa sexta, dia 26. Seu adversário, o habilidoso finalizador no MMA Shinya Aoki.

Pela primeira vez em sua história, o One FC realizou uma superluta de Jiu-Jitsu, e os dois craques no solo foram escalado para protagonizar. Para levar a vitória, Garry atacou numa justa chave de tornozelo. Aoki tentou escapar, mas acabou por ceder os três tapinhas.

