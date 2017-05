Veterano do UFC, Roy Nelson surpreende e assina com o Bellator

Share it

Em ação pelo UFC desde 2009, o campeão do “TUF 10” se torna mais um atleta da organização a migrar para a principal rival do evento, o Bellator. As informações são do MMA Fighting.

Com 22 vitórias e 14 derrotas no cartel (9v-10d no UFC), Roy chega para incrementar a divisão de pesos pesados do Bellator. Sem data definida para a sua estreia, o gordinho de mãos pesadas se junta a uma turma cada vez maior de atletas que trocaram o Ultimate pela organização dirigida por Scott Coker.

Nelson, que já está na casa dos 40 anos, viu seu contrato findar após sua última apresentação no UFC, em derrota por decisão unânime para o ex-Bellator Alexander Volkov. Entre suas vitórias mais expressivas no UFC, Roy Nelson bateu nomes como Rodrigo Minotauro, Mirko Crocop, Antônio Pezão e Kimbo Slice.

