Jiu-Jitsu: Aprenda o detalhe de Ronaldo Jacaré para finalizar na kimura

Bicampeão mundial absoluto na faixa-preta e astro do UFC no peso médio, Ronaldo Jacaré segue como um dos melhores representantes do Jiu-Jitsu dentro das oito linhas do Ultimate.

Para provar, Jaca finalizou grandes nomes da organização, sempre com técnicas sofisticadas para o Jiu-Jitsu apresentado no cage. Um desses detalhes que levou Jacaré até a vitória no esporte de luvinhas foi o bote certo na kimura, sem afobação para pegar.

Na aula, apresentada no canal Bastidores com Nuguette, do também atleta do UFC e companheiro de treinos Alan Nuguette, Jacaré atenta ao detalhe de não buscar a chave assim que jogar o braõ do adversário para trás. Antes, ele transita para um ângulo melhor e assim laçar o braço para a chave.

Confira os detalhes na aula de Ronaldo Jacaré no vídeo abaixo!