Pacotes para o Mundial Master e o GP de Jiu-Jitsu? Nosso leitor tem moleza

Esta é para você, leitor de GRACIEMAG, que tem planos para viajar a Las Vegas na semana internacional da luta que rola por lá. Além do Mundial de Masters e do bombástico GP de Pesados da IBJJF, o período conta com a UFC Fan Expo. Nossos parceiros da Xplorer Jiu-Jitsu, empresa especializada em levar atletas e fãs de Jiu-Jitsu para os lugares mais requisitados do mundo, estão com pacotes especiais para nossos leitores, com passagem aérea, hotel, transporte e até locação de carro.

Se você vai lutar entre os melhores masters do mundo ou quer ver de perto Marcus Buchecha, Roger Gracie, Leandro Lo & cia, dê uma conferida.

Entre em contato com a Xplorer Jiu-Jitsu, informe que é leitor de GRACIEMAG e veja as facilidades. Ligue para os telefones (11) 3524-3529 ou (11) 3524-3514 e saiba mais detalhes no site www.rcitravel.com.br .

Para conferir mais informações pelo Instagram, siga a @XploreJiuJitsu.