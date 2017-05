Jiu-Jitsu: O estrangulamento de Erberth Santos pelo ouro no Curitiba Open

Share it

Faixa-preta que figura na capa da GRACIEMAG deste mês, a fera Erberth Santos fez grande campanha no Curitiba Open de Jiu-Jitsu, realizado no último final de semana. Último open da IBJJF na temporada 2016/2017, o evento contou com Erberth na final da disputa do absoluto adulto, em combate no qual o atleta da Almeida Jiu-Jitsu acabou superado por Leandro Lo e ficou com a prata.

Contudo, Erberth não deixou o torneio sem uma medalha de ouro no peito. Antes do duelo com seu rival em peso aberto, Erberth escalou vitória por vitória até alcançar a final do pesadíssimo, e enfrentou Antônio Assef pelo título da divisão de peso. Com uma inversão originada na omoplata e rápida pegada de costas, Erberth se colocou em posição para finalizar no estrangulamento, com firme e pêndulo para fortificar o arrocho.

Confira a técnica no vídeo abaixo!