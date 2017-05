Share it

Experiente professor da Top Brother Sul, nosso GMI Matheus Zimmermann traz para você, curioso atleta do Jiu-Jitsu, uma alternativa para se livrar do sufoco na montada e de quebra pegar as costas.

Para se desvencilhar da posição de desvantagem, Zimmermann usa a explosão para criar a brecha necessária para colocar sua perna e evitar a montada. Após criar o espaço, o professor escapa o quadril e escorrega de forma segura para as costas.

Confira a posição de Matheus Zimmermann e não deixe de fazer uma visita ao professor na Top Brother Sul!

Top Brother Sul

Rua Santos Dumont, 368 – 2º Andar

Pelotas/RS

www.topbrothersul.com