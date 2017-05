Vídeo: Confira a vitória de Leandro Lo sobre Erberth Santos no Curitiba Open de Jiu-Jitsu

Share it

Em esperado e emocionante duelo, Leandro Lo e Erberth Santos lutaram no último final de semana, no Curitiba Open, não só pelo ouro absoluto do torneio, mas pelo lugar mais alto no ranking faixa-preta da IBJJF.

Durante o duelo, uma raspagem embolada de Lo, seguida por uma frenética sequência de ataques nas pernas levou a galera ao delírio.

Para reviver uma das grandes disputas deste ano, clique no vídeo abaixo e assista ao duelo entre Lo e Erberth!