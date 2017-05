Rafa Mendes: “Minha carreira de competidor se encerra, mas meu legado no Jiu-Jitsu é para sempre”

Share it

Aos 27 anos e muitas conquistas no Jiu-Jitsu, o astro da AOJ Rafael Mendes informou que está encerrada sua carreira como competidor. Às vésperas do Mundial de Jiu-Jitsu, que acontece no início de junho, e a proximidade do fim das inscrições para o torneio, a procura pelo nome de Rafa Mendes na lista atiçou a curiosidade do mundo do Jiu-Jitsu, e o próprio Rafael veio a público com o comunicado.

Em vídeo produzido pelo seu patrocinador, a fera relembra suas conquistas no Jiu-Jitsu, com seis títulos mundias na faixa-preta, duas conquistas no ADCC e outros feitos nas faixas coloridas, e deixa claro que seu foco agora será sua academia e a atenção à família.

“Construí meu legado com trabalho duro e integridade. Minha carreira como competidor se encerra agora, mas meu legado viverá para sempre”, diz Rafa no vídeo.

