Leandro Lo comenta leglock perigoso e garante presença no Mundial de Jiu-Jitsu

Share it

O último final de semana foi marcado por uma grande duelo nos tatames do Curitiba Open de Jiu-Jitsu. Na acirrada briga pelo ouro absoluto e os pontos necessários para garantir o primeiro lugar no ranking da IBJJF, na temporada 2016/2017, Leandro Lo e Erberth Santos se encararam mais uma vez, e a peleja foi memorável.

Com ataques de ambos os lados, em uma luta que foi decidida de forma embolada no solo, Leandro Lo conseguiu a raspagem para vencer, mas se viu em apuros num justo leglock aplicado por Erberth. Com perseverança, valentia e um bocado de técnica, Leandro assimilou o golpe, se desvencilhou e garantiu que não fosse raspado de volta para vencer.

GRACIEMAG conversou com Leandro, e a fera explicou que ter recebido um golpe tão duro na luta foi parte da estratégia para vencer nos pontos, já que seu ataque no pé foi frustrado e uma subida de Erberth poderia ter dado ao atleta da Almeida a vitória e os títulos.

“Foi uma guerra a última luta. Eu estava focado no Mundial e me preparar para outro torneio, ainda contra um cara perigoso como o Erberth. Eu raspei, até ali estava tranquilo. Mas aí eu tentei a chave de pé e ele veio no leglock. Ele ia subir e ganhar dois, por isso eu entreguei o leglock de novo e deu uma zoada. Está doendo, é claro, mas não foi nada grave. Eu ainda não treinei, estou descansando. Mas acho que amanhã já volto para treinar com foco no Mundial”, disse a fera.

Ele também comentou a decisão de disputar os Opens para ficar com o primeiro lugar do ranking, meta que se tornou objetivo fixo há pouco tempo.

“Fiquei muito feliz com o primeiro lugar do ranking. Eu nem sabia que dava para conseguir. Depois da vitória no Brasileiroo meu patrocinador me avisou que se eu lutasse os opens seguintes eu conseguiria os pontos para garantir o primeiro lugar. Então eu fui e deu tudo certo.”

E para você, amigo leitor, o topo no ranking faixa-preta da IBJJF faz com que Lo chegue mais embalado para buscar seu sonho do título mundial absoluto? Comente conosco!