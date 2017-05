Campeão no San Diego Open, Lucas Hulk chega embalado no Mundial de Jiu-Jitsu

Share it

Lucas Barbosa, o popular “Hulk”, está pronto para lutar mais um Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, programado para o fim de maio, em Long Bech, na Califórnia. No último fim de semana, por exemplo, Lucas dominou o San Diego Open, ao vencer o meio-pesado, depois de fechar a final com seu professor André Galvão.

Na semifinal da categoria, Hulk usou seus poderes e habilidade para vencer Horlando Monteiro (Nova União) nos pontos. O faixa-preta da equipe Atos comentou a atuação no torneio.

“Lutei com um dos caras mais duros da categoria, que é o Horlando. Ele é campeão mundial e tem uma história nas faixas coloridas. Eu sabia que ele não seria uma luta fácil, então mostrei uma estratégia diferente e saí com a vitória, graças a Deus. Fui capaz de fazer meu jogo e fiquei feliz por isso. Logo depois, fechei com meu professor. A sensação é incrível. Galvão, além de professor, é um ídolo. Foi um sonho ter fechado a categoria com ele e espero que seja o primeiro fechamento de muitos”, conta.

Bicampeão mundial sem kimono pela IBJJF, Lucas segue em busca do seu primeiro título mundial de kimono na faixa-preta. Escalado na divisão meio-pesado, o jovem competidor analisou o cenário atual.

“Eu continuo bastante focado. A chave está muito dura e acho que é categoria mais difícil do Mundial, fora o absoluto. Então, toda a luta será uma final de Mundial. Vou continuar com o trabalho duro e pensamento positivo. Eu treino de tudo, tanto na guarda quanto na passagem, e isso tem refletido nas minhas recentes atuações. Na verdade, acho que o título mundial sem kimono tem uma bagagem, sim. A galera respeita quem é campeão mundial sem kimono na faixa-preta. Mesmo sem kimono, ainda é Jiu-Jitsu. Eu, claro, tenho minhas habilidades sem kimono que posso usar de kimono e a experiência conta muito também. Estou bem animado para o campeonato e vou dar o melhor para ser campeão”, encerra Hulk.

Lucas também venceu o Five Grappling e foi campeão no peso e no absoluto do Las Vegas Open da IBJJF durante sua preparação para o Mundial.

