Leandro Lo e Bia Basílio faturam ouro duplo no Curitiba Open de Jiu-Jitsu

Dia agitado para os fãs de Jiu-Jitsu nesse sábado, 20, com a última etapa dos Opens da IBJJF antes do Mundial de Jiu-Jitsu 2017.

Para fechar o calendário, Curitiba recebeu o evento que definiu os últimos pontos para o ranking faixa-preta da IBJJF. Nomes maiores do evento, Leandro Lo e Bia Basílio faturaram dois ouros cada, com a conquista do título em suas respectivas categorias de peso e também no absoluto.

Mais aguardado faixa-preta do evento, o campeão mundial Leandro Lo primeiro mordeu o ouro no peso pesado, ao fechar a categoria com Fernando Tsushima para a NS Brotherhood. Já no absoluto, o duelo ficou no aguardado reencontro de Leandro Lo e Erberth Santos.

Erberth, que faturara mais cedo o super pesado, acabou raspado por Lo num lance truncado. Com a inversão, Leandro faturou o ouro no aberto e quatro pontos na frente de Erberth pela primeira colocação no ranking faixa-preta da IBJJF.

No feminino, a destemida Bia Basílio arrancou aplausos da torcida. Faixa-preta da Almeida Jiu-Jitsu, Bia ficou com o ouro no peso leve ao bater Lauriane Mendes (OCS JJ). Campeã no super pesado, Tayane Porfírio, favorita para o aberto, não disputou o absoluto por questões pessoais. Quem chegou a final, para lutar pelo o ouro com Bia Basílio, foi Claudia Do Val (De La Riva). Com uma pegada de costas, Bia garantiu a vitória e o comemorado título do absoluto.

Confira abaixo os resultado do faixa-preta adulto e poste nos comentários quem foi o destaque do evento na sua opinião!

PRETA / Adulto / Masculino / Galo

1 – Paulo Humberto Rafael Pizziali – Nova União

2 – Franciedson Fernandes da Costa – Alliance

3 – Anderson Augusto Sarris – LEAD BJJ

PRETA / Adulto / Masculino / Pluma

1 – Cleito Soares de Resende Junior – Alliance

2 – Caio César dos Santos – Boca Team

3 – Andrey Adam – Arena JJ

3 – Oscar Amaral Prata – GF Team

PRETA / Adulto / Masculino / Pena

1 – Eduardo Yezeguiellian Botega – Zenith BJJ

2 – Niélton Soares Mendes – PSLPB Cicero Costha

3 – Jackson Favero Monguilhott – A.S Team

PRETA / Adulto / Masculino / Leve

1 – Matheus Guilherme da Costa – GF Team

2 – Mateus Carvalho Garcia – Ns Brotherhood

3 – Edson Jesus de Andrade Junior – Arena JJ

3 – Luciano de Macedo Bernert – A.S Team

PRETA / Adulto / Masculino / Médio

1 – Claudio de Mattos Cardoso – Gracie Barra

2 – Eliezer David Raab Skaf – Ns Brotherhood

3 – Caio Almeida Silva – JFC Almeida JJ

3 – Marco Aurellio de Queiroz – Akxe BJJ

PRETA / Adulto / Masculino / Meio-Pesado

1 – Pedro Henrique D. Conti Souza – CheckMat

2 – Andre Felipe Brasil Cassio – Gracie Elite Team

3 – Gustavo Santiago – Rilion Gracie JJ

3 – Henrique Russi Felix de Lima – CheckMat

PRETA / Adulto / Masculino / Pesado

1 – Leandro Lo Pereira do Nascimento – Ns Brotherhood

2 – Fernando Toshio Tsushima – Ns Brotherhood

3 – Marcos Aurélio Goulart Alves Junior – GF Team

3 – Romes Pereira Ramos Junior – Rio Grappling Club

PRETA / Adulto / Masculino / Super Pesado

1 – Fernando Andrade dos Reis – Alliance

2 – Marcos Paulo Mamedes Martins – Gracie Barra

3 – Juscelino Silva dos Santos – CheckMat

3 – Marcus Vinicius Lopo Ruiz – Ns Brotherhood

PRETA / Adulto / Masculino / Pesadíssimo

1 – Erberth Santos de Mesquita – JFC Almeida JJ

2 – Antonio de Padua Assef N. Nascimento – GF Team

3 – Andre Rudolfo – Zenith BJJ

3 – Edigar Guimarães de Souza – A.S Team

PRETA / Adulto / Masculino / Absoluto

1 – Leandro Lo Pereira do Nascimento – Ns Brotherhood

2 – Erberth Santos de Mesquita – JFC Almeida JJ

3 – Fernando Andrade dos Reis – Alliance

3 – Marcos Aurélio Goulart Alves Junior – GF Team

PRETA / Adulto / Feminino / Leve

1 – Bianca Barbosa Basilio – JFC Almeida JJ

2 – Lauriane Clarice dos Santos Mendes – Academia OCS JJ

PRETA / Adulto / Feminino / Médio

1 – Leticia Seguetto Tanabe Lalli – CheckMat

PRETA / Adulto / Feminino / Meio-Pesado

1 – Claudia Fernanda Onofre V. Doval – De La Riva JJ

PRETA / Adulto / Feminino / Super Pesado

1 – Tayane Porfírio de Araújo – Alliance

PRETA / Adulto / Feminino / Absoluto

1 – Bianca Barbosa Basilio – JFC Almeida JJ

2 – Claudia Fernanda Onofre V. Doval – De La Riva JJ