O que deve ser dito a um lutador de Jiu-Jitsu antes do combate? Gui Mendes responde

Share it

Competidor vitorioso e professor sagaz, Guilherme Mendes, que na foto aparece dando instruções ao faixa-azul de Jiu-Jitsu Tainan Dalpra, uma das grandes promessas da academia AOJ, costuma dizer aos discípulos, no instante que antecede a guerra nos torneios: “Mantenha o foco e pense no treinamento”. Curto, claro e objetivo. São características fundamentais para transmitir com eficiência a mensagem de incentivo ao aluno.

“A confiança é adquirida com pequenos resultados diários”, explica Gui. “O atleta que se prepara devidamente para um evento sofre a mesma carga de pressão e nervosismo que todas as outras pessoas presentes na arena; a diferença está na habilidade de driblar o nervosismo, balanceando com calma os sentimentos, uma virtude que a sensação de estar bem preparado nos proporciona”.

E o que NÃO deve ser dito ao lutador que está prestes a subir à área de luta? “Não se deve colocar ainda mais pressão no atleta. O objetivo é trazer calma e segurança. Portanto, é importante não enaltecer demais as qualidades do adversário, isso pode atrapalhar muito”.

Guilherme conclui: “Eu acredito que sentir a confiança do professor na nossa capacidade e habilidades nos traz a tranquilidade necessária para ter uma boa performance. Sentir a calma é mais importante do que qualquer palavra”.

E você, amigo leitor, tem algum conselho preferido para estimular seu companheiro de treinos ou aluno? Poste nos comentários e divida o conhecimento do Jiu-Jitsu!