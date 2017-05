Jiu-Jitsu: Aprenda 3 ataques da meia-guarda com o GMI Rafael BBzão

Share it

A aula de hoje é para o atleta que consegue se fixar na meia-guarda e ainda possuiu poucas opções de ataque. Para instruir nosso estudioso leitor, o GMI Rafael BBzão abriu as portas do CT Rio Fight Club, em Jacarepaguá, e trouxe três variações de ataque por baixo.

Para escolher a melhor transição, Rafael espera a movimentação do adversário. É ela que dará o primeiro passo na escolha do ataque. Com pegada de mão trocada na lapela do adversário, BBzão gira e acaba por cima em todas as opções, livre para atacar da posições de vantagem.

Confira os detalhes na aula do nosso GMI Rafael BBzão!