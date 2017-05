Vídeo: A superação de Léo Leite para vencer no MMA assim como fez no Jiu-Jitsu

Share it

Bicampeão mundial de Jiu-Jitsu na faixa-preta, Léo Leite migrou com sucesso para o MMA. Invicto no esporte de luvinhas com 10 vitórias, Léo revelou, em material produzido pelos nosso parceiros da Gallerr, que teve de superar duras provas para chegar aos seus objetivos no esporte.

Mesmo com o duplo ouro mundial na arte suave, Léo teve grande frustração ao perder uma vaga para Jogos Olímpicos na modalidade irmã, o judô. Sem enfraquecer, Léo continuou os fortes treinos e buscou um novo desafio na carreira, forjada por obstáculos superados e muita dedicação e resiliência.

Confira as declarações e os treinos do campeão Léo Leite no vídeo abaixo!