IV Etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu agita Gramado na semana dos namorados

Para você, atleta do Jiu-Jitsu que está sem planos para o final de semana que antecede o dia dos namorados, que tal partir para a luta em Gramado, no sul do Brasil?

A IV Etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu, que reúne grandes nomes do esporte e soma importantes pontos para o Top Ranking da Copa Prime, será realizado no domingo dia 11, que antecede o dia 12 dos namorados. O torneio, organizado pela Pro Sports, promete ser mais um sucesso de público e lutas.

Então não perca tempo! Acesse agora o site da Pro Sports e garante seu lugar no charmoso torneio realizado no Perinão.

(Fonte: Assessoria de imprensa)