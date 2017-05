Jiu-Jitsu: Derrube com facilidade na combinação do GMI Flávio Teixeira

Share it

A posição de hoje é para você, amigo leitor que quer guardar sua força e abusar da técnica para aplicar o seu jogo no Jiu-Jitsu. Derrubar o oponente, por vezes, pode ser uma missão trabalhosa. Contudo, nosso GMI Flávio Teixeira, da academia 3R Jiu-Jitsu, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, traz uma solução habilidosa para quedar o adversário.

O faixa-preta dispensa o uso da força bruta para o posição. Ao invés, Flávio busca o armdrag para chegar as costas do oponente, ainda em pé, e assim mudar as pegadas para rolar o adversário por cima do seu corpo e por fim chegar ao lado com o legdrag já engatilhado para trabalhar a passagem de guarda.

Confira no vídeo abaixo a posição, estude e repita com seu companheiro de treinos para assimilar com destreza a combinação. Se iver alguma dúvida, visite nosso GMI Flávio na academia 3R e aprenda esta e outras posições!

Academia 3R Jiu-Jitsu

Professor Flávio Teixeira

Rua Vítor Costa,126, Campo Grande

Rio de Janeiro