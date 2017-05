Jiu-Jitsu: A guerra de Dillon Danis e AJ Agazarm pelo ouro no Atlanta Open

Share it

Dois faixas-pretas americanos conhecidos por apimentar suas disputas fora dos tatames, Dillon Danis e AJ Agazarm mais uma vez ficaram frente a frente no tatame. Em ação pelo Atlanta Open de Jiu-Jitsu, as feras bateram seus oponentes um por um, até se encontrarem na final do meio-pesado.

Dillon, companheiro de treinos de Conor McGregor e com contrato recém assinado com o Bellator, não deixa de vestir o kimono e disputar eventuais torneios de Jiu-Jitsu. AJ, nome conhecido da Gracie Barra, entrou na briga pelo título com tudo, mas acabou sobrepujado pelo faixa-preta de Marcelinho Garcia.

Confira no vídeo abaixo o duelo disputado entre Dani e Agazarm pelo ouro no Atlanta Sprind Open!