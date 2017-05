Exclusivo: Roger Gracie encara Marcus Buchecha em revanche no Rio de Janeiro

Share it

Roger Gracie está mesmo no pique para seu retorno aos tatames em 2017. Após ser confirmado no GP de Pesos Pesados da IBJJF, que rola em agosto em Las Vegas, GRACIEMAG teve acesso com exclusividade a outro compromisso do 10 vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu, e contra um adversário conhecido.

Antes aguardado para rolar no GP da IBJJF, a esperada revanche entre Roger Gracie e Marcus Buchecha está certa de acontecer no Gracie Pro de Jiu-Jitsu, evento que está marcado para o dia 22 e 23 de julho, no Rio de Janeiro.

Dá última vez que se enfrentaram, Roger e Buchecha fizeram a luta principal do Metamoris, em duelo que terminou empatado. Roger atuou pela última vez de kimono em 2015, em vitória sobre Rodrigo Comprido, enquanto Buchecha vem de recente vitória sem kimono sobre Rafael Lovato, no ADCC Trials.

