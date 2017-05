Vídeo: O armlock campeão de Thamires Aquino no Brasileiro de Jiu-Jitsu

Share it

Com menos de um mês para o Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, as movimentações para o maior evento da temporada começam.

Grandes estrelas da arte suave já estão devidamente inscritas para a competição, mas algumas das feras que brilharam no Brasileiro de Jiu-Jitsu já deixaram a dica que estarão firme no páreo pelo ouro maior do Jiu-Jitsu.

Uma dessas feras é Thamires Aquino. Atleta da GFTeam, sob a batuta do mestre Julio Cesar Pereira, a peso-pluma fez bonito no Brasileiro deste ano, com uma das únicas finalizações aplicadas na final do faixa-preta adulto.

Para garantir o alto do pódio, Thamiras encarou Vanderlucia Barbosa na finalíssima. Depois de passar e montar, Thamires atacou no armlock, segurou a gola para garantir a pegada firme e esticou o braço da adversária.

Confira a finalização da fera no vídeo abaixo e fique ligado na nova geração do Jiu-Jitsu mundial!