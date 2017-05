Marcio André comemora vitória no San Diego Open e mira Mundial de Jiu-Jitsu

Share it

A pré-temporada de Marcio André chegou ao fim, conforme o planejado. O faixa-preta da Nova União venceu os três opens da IBJJF que participou antes do Campeonato Mundial, agendado para o fim de maio, na Califórnia. Marcinho ficou com o ouro na divisão dos leves no New York Open, Las Vegas Open e no San Diego Open, este último realizado no dia 14, na Califórnia.

Sem sofrer pontos ou vantagens, Marcio dominou Julio Reyes (Renzo Gracie) e Victor Matos (Zenith BJJ) para ficar com o ouro na categoria. Primeiro, finalizou Julio no leglock, depois de abrir 19 pontos. Na finalíssima, Marcio foi capaz de fazer 20 pontos, num jogo de passagem, pegada de costas e raspagens contra Victor.

“Gostei do meu desempenho, consegui impor meu ritmo de luta e saí com a vitória. Graças a Deus a viagem foi bem tranquila e tudo saiu conforme o combinado. É o terceiro campeonato que luto sem sofrer pontos ou vantagem. Hoje já estou indo treinar novamente, eu amo meu trabalho. Agora é concentrar, treinar e afiar ainda mais para o Mundial, que ocorre em poucas semanas”, conta Marcio.

O jovem de 22 anos está classificado para o Mundial e vai disputar o título na divisão do penas, sua categoria de origem, apesar de ter lutado os últimos eventos na divisão dos pesos leves.

“Vou competir meu segundo Mundial como faixa-preta e mal posso esperar. É um título que eu quero muito e tenho batalhado para isso. Todo atleta competidor sonha com essa medalha. Estou muito feliz para disputar o torneio”, encerra o campeão.

(Fonte: Assessoria de imprensa)