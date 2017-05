Share it

O jogo de guarda segue em grande evolução no mundo do Jiu-Jitsu. Muitos dos grandes atletas da arte suave na atualidade são exímios guardeiros. Contudo, para se manter o clássico equilíbrio do esporte, passadores ferrenhos são formados todos os dias para metralhar até a guarda mais elaborada.

Para ajudar você, amigo leitor que gosta de jogar de guardeiro, o faixa-preta Mahamed Aly traz três de seus detalhes preferidos para frustrar o passador que quer assombrar por cima. As posições, apesar de básicas, são essenciais para você manter o jogo sob seu controle. Vale a dica do professor: Trabalhe a repetição dos detalhes para que estes se tornem naturais na hora da competição.

Confira abaixo a aula da Mahamed Aly e melhor sua guarda todos os dias!