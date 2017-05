Jiu-Jitsu: Erberth Santos fatura ouro duplo e ultrapassa Leandro Lo no ranking da IBJJF

Share it

Uma disputa acirrada está sendo travada silenciosamente pelo primeiro lugar no ranking da IBJJF, que no fim da temporada paga ao melhor faixa-preta de Jiu-Jitsu o singelo prêmio de 15 mil dólares. Nas cabeças em briga constante pelo topo, Leandro Lo e Erberth Santos se revesam em busca do cheque.

Erberth, que foi dono da primeira colocação por longos meses, se viu em maus lençóis ao encarar Leandro Lo no Brasileiro de Jiu-Jitsu, evento que contava muitos pontos no ranking. Lo, que é peso pesado de origem, subiu para o super pesado e venceu Erberth nas disputas de peso e absoluto.

Contudo, o jovem de Roraima não se deu por vencido e partiu em busca de somar mais pontos. Desta vez, a fera entrou e ação no San Diego Open, que rolou no último final de semana, e brilhou com ouro duplo. Na disputa do peso, Erberth bateu o veterano Carlos Farias (Traven JJ) pelo título no super pesado. E no absoluto, Erberth ficou com o primeiro lugar ao fechar com o companheiro de Atos Vitor Toledo.

Agora, Erberth soma 1.480 pontos no ranking da IBJJF, contra 1.456,5 pontos de Lo. A temporada, contudo, fecha neste fim de semana, com o Curitiba Fall Open, último torneio que conta pontos para a temporada 2016/2017. Tanto Leandro Lo quanto Erberth Santos estão inscritos na competição, e ela define quem será o dono do posto de número um do ranking mundial de Jiu-Jitsu.

E para você, amigo leitor, que será coroado após o Curitiba Open? Comente conosco!