Erberth, o bonzinho

As polêmicas, as técnicas, as manhas de treinamento, os dramas pessoais e as superações do número 1 do ranking mundial do Jiu-Jitsu

Duas esgrimas e muita pressão

Aprenda com o craque Rodolfo Vieira a transpor a meia-guarda dos adversários, esgrimando com os dois braços ao mesmo tempo e progredindo direto para a montada

Como cuidar do corpo após a competição

O preparador esportivo Rafael Ribeiro dá dicas sobre como agir para a fase que vem após os grandes campeonatos

Disposição de gigante

As histórias e lições de mestre Otavio Peixotinho, ex-lutador de 1,73m e 72kg que começou a treinar Jiu-Jitsu graças a um episódio de bullying na praia de Copacabana

O príncipe que respira Jiu-Jitsu

Xeque árabe Tarik Alqassimi conta sua trajetória no esporte até a faixa-preta e confirma: a arte suave é para todos, seja um nobre ou um plebeu

Sem mimimi

Como Ronaldo Jacaré, derrotado no UFC, deu uma aula de esportividade fora do Octagon