Jiu-Jitsu: Gire e finalize no estrangulamento beisebol com Guilherme Iunes, da GB Recreio

Para dar ao atleta do Jiu-Jitsu mais uma opção contra o guardeiro que insiste em travar o jogo na meia-guarda, o professor Guilherme Iunes, da Gracie Barra Recreio, traz uma opção acrobática e eficiente para se livrar do antijogo e terminar em finalização.

Ele, que ensina o bom Jiu-Jitsu no Clube Ginástico Português, na zona oeste do Rio de Janeiro, tem como alternativa para sobrepor a meia-guarda o plástico estrangulamento beisebol, ou baseball choke como é conhecido na língua inglesa. Para tal, Guiherme, ao estar por cima, investe em pegadas firmes e bem colocadas. Depois de ajustar a mão na gola do adversário, o faixa-preta parte para a posição de sacrifício, ao girar o corpo e cair por baixo.

A transição pode ser arriscada, ao ceder para o oponente a posição de superioridade, por isso o professor ressalta a importância do treino de repetição, para que o executor tenha tanto as pegadas como o ajuste do estrangulamento azeitados para aplicar em situação de combate.

Confira no vídeo abaixo a explicação de Guilherme Iunes e não deixe de visitar a fera na Gracie Barra Recreio para aprender este e outros detalhes da arte suave!

Gracie Barra – Recreio

Av. Prefeito Dulcidio Cardoso, 200 – Recreio dos Bandeirantes

(Clube Ginástico Português / Academia Fitpower)