Jiu-Jitsu: Raspe da guarda laçada e finalize no pé com o GMI Arthur Gogó

Fera nos tatames e nos cages, nosso GMI Arthur Gogó, líder da GFTeam Cascadura, traz para os leitores de GRACIEMAG uma de suas finalizações preferidas partindo da guarda laçada, posição esta que se tornou especialidade do professor e de alguns de seus notáveis faixas-pretas competidores.

Na aula de hoje, Gogó ensina a terminar a inversão da laçada na chave de pé. Na técnica, Arthur parte da guarda em transição para a omoplata, esta que será utilizada para a raspagem. Após derrubar o adversário, Gogó explica o detalhe para os ajustes e assim terminar com o corpo envergado e com a chave no pé já apertada no talo.

Confira os detalhes e a explicação do nosso GMI Arthur Gogó no vídeo abaixo. Gostou da posição, faça uma visita à fera na GFTeam Cascadura, na Academia Top 3, e aprenda mais posições de extrema eficiência!

Academia Top 3 / GFTeam Cascadura

Avenida Dom Hélder Câmara, 9630

Rio de Janeiro

Tel. (21) 3477-6466

www.academiatop3.com.br