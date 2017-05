Com saída de Libório, Chael Sonnen encara Frank Mir no ADCC 2017

Share it

A organização do ADCC anunciou nesta sexta-feira, por meio de seu site oficial, mais uma superluta para o ADCC 2017, que rola entre os dias 22 e 24 de setembro, em Espoo, na Finlândia. Com a saída de Ricardo Libório, por conta de lesão, o ex-campeão peso pesado do UFC Frank Mir toma seu lugar, e encara Chael Sonnen em uma das lutas casadas do evento.

Faixa-preta de Jiu-Jitsu, Mir anotou em sua carreira nove vitórias por finalização. Sonnen, por sua vez, tem base forte no wrestling, e já esteve na briga pelos cinturões dos pesos médios e meio-pesados no UFC, outrora.

Outras lutas casadas anunciadas para o ADCC 2017 são entre Renzo Gracie e Matt Hughes, e o aguardado duelo entre companheiros de equipe André Galvão e Cláudio Calasans.

