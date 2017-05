Vídeo: Sofreu uma punição no torneio de Jiu-Jitsu? Veja como reagir com Wagner Oliveira

Share it

Uma das regras mais importantes na competição de Jiu-Jitsu é seguir as ordens do árbitro, autoridade máxima durante a disputa.

E foi ao ouvir uma comum ordem do juizão que o nosso GMI Wagner Oliveira, da academia Arka Training Center, virou o jogo e superou um momento de adversidade rumo à vitória.

Em ação na final do faixa-preta master 2 do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu deste ano, Wagner acabou punido por falta de combatividade. O árbitro aplicou a punição e deu o clássico comando de “Lute!”, e foi o que o professor fez.

Sem se abalar com a desvantagem, com reclamações à arbitragem ou ter a mente enfraquecida, Wagner partiu para o ataque, buscou a gola e estrangulou logo depois de receber a bronca do juiz.

Fica a lição para você, ávido atleta do Jiu-Jitsu. Não esmaeça com as adversidades, use-as a seu favor! Veja o lance campeão na disputa do absoluto e não desista jamais!

