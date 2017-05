Jiu-Jitsu: Demian Maia analisa detalhes de suas finalizações pelas costas no UFC

Share it

Prestes a entrar em ação no UFC 211, que rola neste sábado, dia 13, Demian Maia pisa no cage com dois grandes desafios pela frente: O de bater o versátil Jorge Masvidal, em duelo de pesos meio-médios, e de manter sua sequencia vitoriosa que já chega a seis lutas e pode lhe render a sonhada disputa de cinturão.

Para tal, o nosso representante do Jiu-Jitsu terá que fazer bem o seu conhecido jogo no octógono, ao encurtar a distancia na trocação, buscar o clinche, derrubar, se posicionar bem e buscar a finalização. A receita tem dado certo ao longo destes três anos que o professor se mantém invicto, e o jogo fino de solo funcionou inclusive contra duros adversários que encarou recentemente.

Em entrevista ao UFC, Demian analisou três de suas finalizações mais importantes no UFC, em recentes vitórias sobre grandes nomes da categoria até 77kg. Neil Magny, Matt Brown e Carlos Condit sucumbiram à pegada de costas e o estrangulamento certeiro do faixa-preta, e este analisou os detalhes de cada episódio no vídeo abaixo.

Assista e aqueça conosco para o UFC Dallas!