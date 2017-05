Em ritmo forte nos campeonatos, Isaque Bahiense projeta sonho no Mundial de Jiu-Jitsu

Share it

Isaque Bahiense, 21 anos, é uma das estrelas da nova geração e promete fazer barulho no Campeonato Mundial 2017, que tem início marcado para o dia 31 de maio, na Califórnia. Será o primeiro Mundial de Isaque na faixa-preta e o jovem carioca, radicado em São Paulo, está animado para disputar entre os médios.

“Podem esperar um Isaque errando menos. Estou há quatro meses de faixa-preta e tenho no total dez campeonatos e 47 lutas. Aprendi bastante e estou encontrando meus erros. Vou chegar muito bem no Mundial e tenho pessoas boas me ajudando para isso. Vou fazer meu camp na Alliance São Paulo. São leões para todos os lados (risos). Da minha parte, aumentei a quantidade de drills para chegar afiado”, conta Isaque.

Isaque disputou e fisgou o ouro no Mundial da IBJJF nas faixas-azul e marrom, este último no ano de 2016. A seguir, o atleta comenta que espera repetir a dose e detalha o que mudou das graduações de base para a faixa-preta.

“A cabeça está boa. Trabalho em busca desse sonho há 10 anos. Chegou a hora, né? Quero me tornar o próximo herdeiro do peso médio. A experiência e a técnica contam muita na faixa-preta. Nas outras faixas, ainda se consegue ganhar só na pujança”, explica Isaque.

Para se manter em ação, Isaque vem disputando os principais torneios nos últimos cinco meses. No último fim de semana, por exemplo, foi campeão do GP do Marianas Open para pesos leves, que contou com Renato Canuto, Michael Liera Jr., Johnny Tamma e outros talentos da faixa-preta.

“Sei que não fiz um ótimo campeonato, mas no final acabei aprendendo muito com todo o processo. Estava vindo de derrota no World Pro e foi um momento de reflexões. Porém, o trabalho foi feito e fiz boas lutas com atletas duros. Aprendi muito com esses dois últimos eventos. Mal posso esperar para lutar o Mundial”, encerra Isaque.

(Fonte: Assessoria de imprensa)