Aprenda Jiu-Jitsu com Renzo, Demian e os mestres Crolin e Rigan em Floripa

Tudo pronto para um dos mais esperados camps de Jiu-Jitsu do ano. Com uma seleção de professores e mestres, o The Camp será realizado em Florianópolis, Santa Catarina, entre os dias 4 e 8 de junho, e é a oportunidade perfeita para o atleta do Jiu-Jitsu aprender o mais puro Jiu-Jitsu direto da fonte, com a chance de aproveitar a paz e o visual de uma das melhores hospedagens do sul do Brasil.

O evento será realizado no resort Costão do Santinho, que irá juntar suas belezas naturais com grandes aulas de Jiu-Jitsu, Defesa Pessoal e técnicas de MMA. Escalados para tocar o camp, estão os faixas-corais Crolin Gracie e Rigan Machado, com presenças garantidas dos professores Renzo Gracie e Demian Maia.

As vagas para o camp são limitadas, então corra para garantir o seu lugar e fazer parte desta experiência única da arte suave. Para maiores informações, visite o site graciegym.org/thecampbr , e entre em contato pelo e-mail popovitchpaula@gmail.com ou pelo telefone 48 91745355.

Confira no vídeo abaixo a convocação do mestre Crolin Gracie e não fique de fora!