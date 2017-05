Nicholas Meregali fatura ouro absoluto na III Etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu

Share it

Rolou no último domingo, dia 07, na cidade Lajeado, no Rio Grande do Sul, a III Etapa da Copa Prime de Jiu-Jitsu, que contou com a presença maciça dos melhores atletas do sul do Brasil e do interior do Estado do do Rio Grande do Sul e região. O público lotou as arquibancadas do Ginásio Municipal Nelson Francisco Brancher para assistir aos grandes combates do torneio.

Grande destaque do evento, o faixa-preta Nicheloas Meregali, pupilo de Mario Reis sob a bandeira da Alliance, faturou o ouro no absoluto faixa-preta adulto ao abusar de sua arisca guarda e finalizações poderosas. Ainda nos absolutos masculinos, venceram também os atletas Gleidson Miranda, na faixa-branca, na faixa-azul Samuel Levi Arrieche, Rodrigo Martins Gomes faturou na faixa-roxa e Arthur de Araujo na faixa-marrom.

Já no absoluto entre as mulheres, que mostraram um Jiu-Jitsu refinado na disputa, Iasmim Casser da Silva faturou o título na faixa-branca, enquanto Dulce Von Rosenthal conquistou o ouro na faixa-azul, Maisa Gurgel na faixa-roxa e Thaisy Macedo sagrou-se campeã na faixa-marrom. Para completar, Maria Brito de Azambuja conquistou o ouro no Master 1 faixa-branca e Julia Nascimento no juvenil faixa-branca.

Pelo Master 1 masculino absoluto, quem faturou o ouro na faixa-branca foi Emerson Duarte, na azul Vinicius Lacerda, entre os roxas Matheus Barden, e na disputa dos marros e pretas Renan Rodrigues foi o campeão. Entre os campeões da Master 2 absoluto, Mercelo Severo levou o ouro na faixa-branca, enquanto Jairo Benz faturou na azul, Paulo dos Santos na roxa e Daniel Lopes entre os marrons e pretas. Já no Master 3 absoluto, quem conquistou o ouro na faixab-branca foi Linio Cardoso Filho, enquanto Walter Fonseca brilhou na azul, Marcio Becker na roxa e Alex Tchaka na faixa-marrom/preta.

Os campeões da nova geração do Jiu-Jitsu gaúcho foram Cauan Tramontini no absoluto faixa-branca juvenil e Leonardo Brocca na faixa-azul juvenil. A próxima batalha já esta agendada para o dia 11 de junho e promete estremecer ainda mais as disputas pelo Título Prime de Top Ranking. Para conferir os resultados na integra acesse o site www.prosportsbjj.com.

(Fonte: Assessoria de imprensa)