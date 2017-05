Jiu-Jitsu: Ajuste o estrangulamento cruzado na dica do GMI Rafael BBzão

Share it

Faixa-preta da GFTeam, o professor Rafael BBzão se tornou o mais novo integrante do seleto grupo de academias do Graciemag Indica. A fera, que dá aulas de Jiu-Jitsu em Jacarepaguá, na academia CT Rio Fight Club, aproveitou o ingresso para dividir com você, estudioso leitor de GRACIEMAG, uma dica valiosa para finalizar da guarda.

Em ação no último Floripa Open, BBzão apertou seu oponente da final com um justo estrangulamento cruzado, golpe básico do Jiu-Jitsu que requer alguns ajustes para se tornar ainda mais letal na mão do atleta. O faixa-preta dividiu o seu macete:

“Além de muito treino específico para afiar as pegadas, outra dica importante na hora de estrangular é jogar uma isca. Eu entro a primeira mão e finjo que ela está morta. O adversário se sente bem para avançar. É quando eu entro a segunda mão e aperto”, ensina Rafael.

Ficou curioso para aprender esta e outras dicas do professor e competidor da GFTeam? Visite sua academia e conheça um pouco mais sobre o Jiu-Jitsu da fera! Confira no vídeo abaixo como ele executou o estrangulamento cruzado pelo ouro do Floripa Open e fique sempre alerta para as melhores escolas de Jiu-Jitsu do Brasil, no Graciemag Indica!

CT Rio Fight Club

End: Rua Comendador Siqueira, 1570 – Pechincha / Jacarepaguá – RJ

Tel: 21 3186 0395