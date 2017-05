Vídeo: Relembre o justo leglock de Arthur Gogó, nosso GMI da GFTeam Cascadura

Share it

Faixa-preta de Jiu-Jitsu e fera também no MMA, Arthur Gogó é nosso mais novo integrante do time de academias do Graciemag Indica.

Campeão de inúmeros torneios da IBJJF, com e sem kimono, e dono do cinturão meio-pesado do WOCS no MMA, Gogó ensina suas técnicas na Academia Top 3, filial da equipe GFTeam em Cascadura.

Para relembrar um pouco do estilo letal da fera, temos no vídeo abaixo uma de suas atuações de gala no esporte de luvinhas, no qual Arthur acumula um impressivo cartel de 22 vitórias e oito reveses.

Gogó mostrou sua essência no Jiu-Jitsu ao derrubar e pegar no leglock ainda no primeiro minuto de luta, em evento realizado em Cingapura, inclusive com a presença do ex-campeão do UFC Rafael dos Anjos em seu córner.

Confira o vídeo e não deixe de fazer uma visita ao craque Arthur Gogó na GFTeam Cascadura!

Academia Top 3 / GFTeam Cascadura

Avenida Dom Hélder Câmara, 9630

Rio de Janeiro

Tel. (21) 3477-6466

www.academiatop3.com.br