Vídeo: A arte de lutar para pegar, com o GMI Guilherme Campos, da Guetho Jiu-Jitsu

Lute para finalizar, esqueça a pontuação. É o que ensina o professor Guilherme Campos, da nossa GMI Guetho Jiu-Jitsu.

Guilherme fez bonito neste final de semana nos EUA, e faturou medalha de ouro no peso e na categoria absoluto do último Dallas Spring Open. Para chegar ao ouro duplo, o faixa-preta fez seis lutas no total, com cinco finalizações durante o percurso.

Confira no vídeo abaixo os melhores lances do finalizador Guilherme Campos e conheça a Guetho Jiu-Jitsu!

Guetho Jiu-Jitsu

Rua Schiller, 71

Rio Branco, Porto Alegre

# (51) 8619-0429

guetho.jiujitsu@yahoo.com.br

www.facebook.com/guetho. jiujitsu