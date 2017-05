Salvador Open: Lo e Tayane brilham de kimono; Caloquinha domina sem kimono

Share it

Dois dias de muita ação e Jiu-Jitsu no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, para o movimentado Open da IBJJF em Salvador, capital da Bahia. Atletas de todas as partes do Brasil se dividiram nas seis áreas montadas no ginásio, e o público agitou com forte torcida para as estrelas que atuaram por ali.

Nas disputas de kimono, que rolaram no sábado, dia 6, a dobradinha que brilhou no Brasileiro de Jiu-Jitsu repetiu a dose. Leandro Lo (Ns Brotherhood) e Tayane Porfírio (Alliance) faturaram ouro duplo, ao conquistarem suas respectivas divisões de peso e também o absoluto.

Lo, atual número um do ranking faixa-preta da IBJJF, venceu no super pesado ao fechar com o companheiro Marcos Ruiz para a Ns Brotherhood. No absoluto, Lo encarou Dimitrius Souza (Alliance) e acabou superior e com o ouro no peito. Tayane, por sua vez, primeiro bateu Samela Sohamy (Ribeiro JJ) no super pesado e em seguida superou a campeã do meio-pesado Claudia Do Val no duelo em peso aberto.

Já nas disputas sem kimono, que rolou no domingo, dia 7, o nome maior foi o do nosso GMI Claudio “Caloquinha” Mattos, da Gracie Barra BH. Com foco maior nos treinos de kimono nos últimos tempos, a fera, que já havia conquistado o peso médio de kimono no sábado, botou sua guarda arisca para jogo mais uma vez e venceu peso e absoluto sem pano. No meio-pesados, Caloca venceu Willina Lima (ZR Team), e no absoluto fechou com o companheiro da Gracie Barra de Brasília Caue Rodrigues.

Nós conversamos com Caloca e este explicou o foco no sem kimono:

“Estou com um objetivo forte para este ano que é lutar no ADCC da Finlândia. Bati na trave nas duas seletivas de 2015, em uma delas para o atual campeão do peso, e este ano também fui superado por um detalhe na final. Tenho esta meta de atuar na competição e eu estou pronto para lutar se eles precisarem de mais um competidor bem treinado na divisão até 77kg.”

Confira abaixo os resultados da faixa-preta, com e sem kimono, do Salvador Open!

Kinono

PRETA / Adulto / Masculino / Pluma

1 – Gustavo Mendes M. Praxedes Leal – Nova União

2 – Jefferson Henrique Gomes Teodoro – ZR Team Association

3 – Franciedson Fernandes da Costa – Alliance SP

3 – Sebastião Sergio da S. Alves – Omar Salum Jiu-Jitsu

PRETA / Adulto / Masculino / Pena

1 – Cliudson André Menezes Santos – Gracie Barra

2 – Jorge Furtado Correa Junior – Frankiko Team

3 – Kleiton Texeira Rodrigues – DDR JJ

PRETA / Adulto / Masculino / Leve

1 – Talison Soares Costa – CheckMat

2 – Rafael Machado Mansur – Ns Brotherhood

3 – André Luiz Cantanhede de Almeida – Luciano Mendes

3 – Bruno Rafael Pereira Santos – Zenith BJJ – Sergipe

PRETA / Adulto / Masculino / Médio

1 – Claudio de Mattos Cardoso – Gracie Barra

2 – Pedro Thiago Martins Melo – Corpo e Mente

3 – Edson Antonio de Oliveira Filho – Alliance SP

3 – Paulo Soares Toledo – Gracie Barra

PRETA / Adulto / Masculino / Meio-Pesado

1 – William Martins Morais de Lima – ZR Team Association

2 – Christofer Biude Moreira Feijó – CheckMat

3 – Hebert Penido das Dores Junior – Gracie Barra

3 – Renato Quintino de Oliveira Jr. – Gracie Barra

PRETA / Adulto / Masculino / Pesado

1 – Rafael Figueiredo Macedo Fraga – Alliance SP

2 – Dimitrius Soares Souza – Alliance SP

3 – Cauê Oliveira Rodrigues – Gracie Barra

3 – Marcos Aurélio Goulart Alves Junior – GF Team

PRETA / Adulto / Masculino / Super Pesado

1 – Leandro Lo Pereira do Nascimento – Ns Brotherhood

2 – Marcus Vinicius Lopo Ruiz – Ns Brotherhood

3 – Jhonathan Pio – Halavanca BJJ Brasil

3 – Romeu Patrick Gabriel Mendes – Soul Fighters BJJ Tijuca

PRETA / Adulto / Masculino / Pesadíssimo

1 – Antonio de Padua Assef N. Nascimento – GF Team

2 – Admilson Gobi Junior – Team Lloyd Irvin

3 – Vinicius de Barros – Gracie Barra

PRETA / Adulto / Masculino / Absoluto

1 – Leandro Lo Pereira do Nascimento – Ns Brotherhood

2 – Dimitrius Soares Souza – Alliance SP

3 – Italo da Silva Gonçalves – Burton Deyves BJJ Team

3 – Talison Soares Costa – CheckMat

PRETA / Adulto / Feminino / Médio

1 – Nivia de Souza Moura – Ribeiro Jiu-Jitsu

2 – Denilma dos Santos Oliveira – Gracie Barra

PRETA / Adulto / Feminino / Meio-Pesado

1 – Claudia Fernanda Onofre V. Doval – De La Riva JJ

2 – Magda Luciana Santos Souza – Team Carvalho

PRETA / Adulto / Feminino / Super Pesado

1 – Tayane Porfírio de Araújo – Alliance RJ

2 – Samela Shoham Lopes Leite – Ribeiro Jiu-Jitsu

PRETA / Adulto / Feminino / Absoluto

1 – Tayane Porfírio de Araújo – Alliance RJ

2 – Claudia Fernanda Onofre V. Doval – De La Riva JJ

3 – Nivia de Souza Moura – Ribeiro Jiu-Jitsu

3 – Samela Shoham Lopes Leite – Ribeiro Jiu-Jitsu Sem Kimono