Jiu-Jitsu: Paulo Miyao falha em teste antidoping e é suspenso por 2 anos

Depois de muitos rumores sobre o caso ao longo de meses, o suposto doping de Paulo Miyao veio à tona. Campeão mundial em 2016, o atleta da Cicero Costha foi testado pós-título pela USADA, agência antidoping americana, e informações internas indicavam que Paulo havia caído na “malha fina.”

Quase um ano depois, inclusive com a proximidade da edição de 2017 do Mundial, a confirmação do doping chegou ao conhecimento público, com informações dadas pelo próprio atleta, em suas redes sociais. Na mensagem, Paulo se desculpa e afirma ter sido pego no exame, ao mesmo tempo em que assume toda responsabilidade pelo ocorrido e revela o tempo de gancho: dois anos.

Com a punição, Paulo Miyao deve perder o título que conquistou no Mundial de 2016. O segundo colocado, Ary Farias (Atos JJ), deve herdar o primeiro lugar no peso-pluma.

A USADA ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso, portanto não se sabe ainda a circunstância da falha ou a substância proibida que foi encontrada no exame. Outros atletas já notificados pela agência foram Gabi Garcia, Braulio Estima, Felipe Preguiça e Léo Nogueira.

Confira abaixo a declaração de Miyao