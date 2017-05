Torneio de Jiu-Jitsu no Ceará, com e sem kimono, prorroga inscrições até hoje!

Share it

Quem ainda não garantiu seu lugar no Pan GI e No GI da FIJJD, tem até esta quinta-feira, 4 de maio, para registrar seu nome entre os participantes. O interessado em competir no torneio tem até as 22h para fazer sua inscrição.

Acesse www.fijjd.com ou vá até a loja 1º Round do Shopping Jóquei para se inscrever. Teste suas habilidades com e sem kimono aproveite o preço combinado. Não fique de fora do evento que contará com excelente estrutura, cinturões do juvenil ao sênior, premiação em dinheiro para as equipes, desconto para Projetos Sociais e claro, muitos pontos no Ranking MEIAGUARDA.

Inscreva-se já!

Confira a lista completa de inscritos até agora, no link abaixo (Vale lembrar que ainda faltam nomes para entrar na pré-listagem)

http://sgc.fijjd.com/checagem/

Junte-se a eles!

Inscrições

PRORROGAÇÃO – Até o dia 04 de maio de 2017 (quinta-feira até às 22h)

Pré-mirim, mirim, infantil e infanto-juvenil: R$ 90,00

Juvenil, adulto e máster R$ 120,00

Absoluto R$ 50,00

NO-GI – Valor da Inscrição:

Categoria – R$ 120,00

Absoluto – R$ 50,00

Gi + No Gi (Categorias) – R$ 220,00

Gi + No Gi (Categorias + Absolutos) – R$ 310,00

Só pode participar do absoluto se estiver na categoria da modalidade

Projeto Social (100 vagas com CNPJ cadastrado no Ranking MEIAGUARDA)

Pré-mirim, mirim, infantil e infanto-juvenil – R$ 50,00

Mais informações podem ser obtidas através do telefone e Whatsapp (85) 98954-3813.