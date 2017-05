Última chamada para competir em alto nível no Ceará, com e sem kimono

Share it

Atletas do Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco e Bahia vão mostrar suas habilidades no Campeonato Panamericano GI e No GI da FIJJD, que está programado para o dia 7 de maio , com chance de ser estendido também para o sábado, dia 6, caso o número de inscritos exceda a capacidade do ginásio da UFC em Fortaleza.

As inscrições terminam hoje, dia 3, e devem ser realizadas através do site www.fijjd.com ou na loja 1º Round do North Shopping Jóquei. Garanta logo seu lugar no certame que contará com estrutura de nível internacional, cinturões do juvenil ao sênior, medalhas e premiação em dinheiro para as equipes, além de desconto para Projetos Sociais e muitos pontos no Ranking MEIAGUARDA.

Inscreva-se já! Maiores informações podem ser obtidas através do telefone (85) 98954-3813 ou pelo site www.fijjd.com