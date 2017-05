Faixas-pretas de Jiu-Jitsu disputaram quem é o melhor no surfe; confira!

Share it

Rolou na última segunda-feira, feriado do dia do trabalhador, o Oric Black Belt Surf Challenge, evento que reuniu a nata dos cascas-grossas do Jiu-Jitsu e do surfe para um disputa amigável nas ondas da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Foram 32 competidores em um evento que lotou a praia do Pepe, no postinho da barra, e contou com inúmeras celebridades das tels e dos tatames competindo em ondas grandes com alto grau de dificuldade.

O torneio, que contou com a participação de feras como Ricardo Arona, Murilo Bustamante, Cauã Reymond e Jorge Guimarães “Joinha”, teve como grande vencedor o surfista Bezinho Otero, seguido do modelo Paulo Zulu, o local Rodrigo Kotait com o terceiro e o ex campeão Carioca Marcos Brasa em quarto.

O evento teve patrocínio da Oric Surfboards e apoio da Bintang, Pe”ahi, Extreme club e Clássico, com produção de Breno Sivak e direção de arte de Andre Freitas. O torneio será exibido no canal OFF, dirigido pelo casca-grossa Rosaldo Cavalcanti.