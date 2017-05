Bia Mesquita comemora título brasileiro e já traça novas metas para o Jiu-Jitsu

Share it

No último domingo, 30 de maio, o ginásio José Corrêa em Barueri, São Paulo, recebeu mais uma edição do Brasileiro de Jiu-Jitsu. Campeã peso leve e vice-campeã no absoluto, Beatriz Mesquita levantou o público presente durante sua apresentação em cinco duelos, especialmente a final com Bianca Basilio na final do peso.

A aluna de Letícia Ribeiro conquistou seu primeiro título brasileiro da CBJJ na faixa-preta, ao vencer Bianca por pontos na final da categoria, numa disputa agitada. Bia, 26 anos, comentou a campanha e analisou a vitória sobre a adversária.

“Foi um excelente campeonato, parece que foi o maior da história. Tinham muitas meninas duras e estou muito feliz com meu resultado. Fui campeã na categoria e medalhista de prata no absoluto. É muito bom continuar fazendo boas atuações no absoluto, tendo oportunidade de lutar com meninas de alto nível, de todas as categorias. Sobre a final da categoria, foi ótima. Já é nossa quinta luta e novamente eu consegui impor meu jogo e ganhar pela quinta vez. Desta vez, fui capaz de montar e raspar algumas vezes para sair vitoriosa”, conta Bia, antes de destrinchar a final do absoluto, contra Tayane, a atual campeã.

“Infelizmente, não deu para levar o absoluto desta vez. A Tayane também é uma menina nova, que chegou muito bem na faixa-preta. O importante é continuar treinando e renovar as estratégias. Foram três lutas no absoluto e duas na categoria. No absoluto, finalizei minha primeira luta, que foi contra a Carina Santi. Depois, ganhei de 10 pontos contra a Claudia do Val. No fim, encarei a Tayane pelo título”, diz.

Agora, Bia quer ter um descanso ativo, depois de vencer World Pro, em Abu Dhabi, e o Brasileiro, em São Paulo. Porém, a estrela da Gracie Humaitá pretende lutar o San Diego Open da IBJJF, no dia 13 de maio, em San Diego, na Califórnia.

“Vou tirar essa semana para um descanso ativo. Recuperar, mas sem perder o foco. O Mundial já está chegando e antes disso pretendo lutar o San Diego Open, na Califórnia”, encerra a campeã.

(Fonte: Assessoria de imprensa)