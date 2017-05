Vitor Belfort faz última luta do contrato no UFC 212, no Rio de Janeiro

Share it

Após 20 anos de uma brilhante carreira no MMA, o ídolo brasileiro do esporte Vitor Belfort tem data e local marcados para fazer sua despedida dos cages.

Para atender o desejo de um dos seus funcionários mais antigos, o Ultimate anunciou nessa segunda-feira, dia 1, que Belfort terá seu último duelo do contrato contra Nate Marquerdt, no UFC 212, na cidade natal do Fenômeno, o Rio de Janeiro.

Vitor revelou seu desejo de se despedir do octógono no evento no Rio logo assim que amargou sua derrota em Fortaleza, para Kelvin Gastelum. Anderson Silva havia sido ofertado ao Fenômeno, mas a intenção da fera era encarar um estrangeiro e não dividir a torcida, para que a festa seja completa.

Vitor (25v, 14d), vem de três derrotas seguidas no UFC, para Ronaldo Jacaré, Gegard Mousasi e Gastelum, respectivamente. Marquardt (35v, 17d, 2e), por sua vez, vem de duas derrotas em três lutas, a mais recente com revés para Sam Alvey.

