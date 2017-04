Rodrigo Cavaca e a adrenalina de estar na chave com Erberth e Lo no Brasileiro de Jiu-Jitsu

Share it

A cidade de Barueri, em São Paulo, vai tremer neste domingo, dia 30, com as disputas do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que chega ao seu último dia com os duelos na faixa-preta. Nomes de peso estarão no páreo pelo lugar mais alto do pódio, e o professor Rodrigo Cavaca, líder da Zenith, é um dos que brigam pelas cabeças da divisão de super pesados, que já tem nomes como Leandro Lo e Erberth Santos.

Experiente competidor e formador de feras do naipe de Marcus Buchecha, Cavaca tem como motivação testar sua habilidade e anos de estrada contra a nova geração, que chega sempre com pujança nos campeonatos. Cavaca analisou sua categoria de peso e os desafios que terá no torneio.

“Eu dei uma olhada na chave, e pela sequência de lutas eu devo enfrentar o Erberth na semifinal e o Leandro Lo na disputa do título. Fico feliz de lutar com esses caras. São o que têm de melhor nesta geração, e eu vou estar lá para estudar o jogo deles e procurar o caminho da vitória através da minha experiência”, disse o professor em entrevista exclusiva à GRACIEMAG,

Veterano com plenas chances de brilhar nas complicadas divisões de masters, Cavaca não abre mão de se jogar no desafio da categoria de adultos. Tanto Erberth quando Lo são os grandes nomes tanto na divisão de peso quanto na disputa do absoluto, já que estes dois se credenciaram à final do aberto para hoje. Apesar da amizade com os rivais, Cavaca ressalta que conhece o jogo de ambos e pretende usar isso como trunfo na disputa.

“Me dou muito bem com os dois e admiro o Jiu-Jitsu deles. Mas conheço o jogo de ambos, sei de onde vem o perigo todo, então estou montando minhas jogadas neste xadrez onde as peças vão se encaixam no decorrer da luta, e se eles bobearem estarei pronto para surpreender”, disse o casca-grossa.

