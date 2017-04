Celebridades da luta e das telas prestigiam pesagem do Fight 2 Night 2ª Edição

Share it

Fim de tarde no Paraná. Um comboio de três ônibus e uma van partiu do Rafain Hotel rumo à hidrelétrica de Itaipu, em Foz do Iguaçu. Pode parecer uma confusão entre um roteiro de turismo e uma notícia de MMA, mas se tratava de mais uma jogada grandiosa do Fight 2 Night, evento que chega à sua 2ª edição sempre com a intenção de inovar no quesito esporte de lutas e entretenimento.

O povo se aglomerou no Mirante da Usina, enquanto Bruno Gagliasso, ao lado de seus sócios, se uniu a Pedro Rizzo, também organizador do evento, e nomes como Maurício Shogun, Jéssica Bate-Estaca e Murilo Ninja, além do veterano do Pride Akihiro Gono, que estará em ação no card e foi tietado irmãos Ruas, que pediram para serem clicados com o antigo conhecido de eventos no Japão. Nomes das telas de TV e celebridades também estiveram presentes.

Na pesagem, outros nomes de peso posaram em frente à balança. Os ex-UFCs Luiz “Banha” Cané e Matt Hamill, que fazem a luta principal em disputa de meio-pesados, passaram pela balança sem problemas, assim como Paulo Thiago e Ericka Almeida, também ex-integrantes da organização gigante do MMA, que garantiram seus duelos contra Fayçal Hucin e Virna Jandiroba, respectivamente.

Outro ponto alto do evento ficou para o sorteio dos duelos que formam o GP de Pesos Meio-Médios da organização, que define os dois atletas que disputaram o primeiro cinturão do evento. Cada lutador tirou um número aleatório, e este escolhia entre abrir uma chave ou desafiar um dos outros atletas. Willian Patolino, ex-UFC e nome de destauqe no GP, foi logo desafiado por Handesson Ferreira, e fizeram encarada tensa.

Confira abaixo como ficou o card completo do evento, com a definição das lutas do GP e e demais combates.

Fight 2 Night 2ª edição

28 de abril, em Foz do Iguaçu (PR)

CARD PRINCIPAL:

Peso meio-pesado: Luiz Banha x Matt Hamill

Peso-médio: Paulo Thiago x Fayçal Hucin

Peso-palha: Virna Jandiroba x Ericka Almeida

Peso-leve: Killys Mota x Akihiro Gono

GP PESO MEIO-MÉDIO

William Patolino x Handesson Ferreira

Junior Orgulho x Eduardo Garvon

Matias Juárez x Jorge Laterra

Luiz Cado x Edi de Castro

CARD PRELIMINAR (a partir das 20h, horário de Brasília):

Peso-palha: Jhonata Silva x Victor Carvalho

Peso-palha: Marina Alcalde x Samara Marituba