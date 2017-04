BR de Jiu-Jitsu: Gabi Fetcher reina na faixa-roxa; Irmãos Munis dominam na faixa-azul

Share it

Foi da da a largada para a semana de emoções do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu de 2017, organizado pela CBJJ. O torneio mais uma vez é sediado no ginásio José Correa, em Baruei, São Paulo, e promete cinco dias de grandes lutas de Jiu-Jitsu.

No primeiro dia de disputas, as espantosas 12 áreas montadas no ginásio receberam os intrépidos faixas-brancas, azuis masculinos e roxas femininos.

Por ordem de graduação, no feminino faixa-roxa, o destaque ficou para Gabriela Fetcher, pupilo de Rico Viera na academia Checkmat. A fera conquistou ouro duplo no brasileiro. No peso-pena, Gabi ficou com o título ao superar Mariana Oliveira (Alliance) na final. Sem se amedrontar com as adversárias das categorias de cima, Fetcher se jogou, mesmo levinha no absoluto. Depois de uma semifinal dura, a atleta encontrou a companheira de equipe Mayara Oishi, que já havia faturado o ouro no pesadíssimo, e juntas fecharam o peso aberto para a Checkmat.

Já na categoria azul adulto, uma das mais lotadas do torneio, o nome do dia ficou para os irmãos Erich e Anderson Munis, da equipe Nova União. Pupilos do professor Rodrigo Feijão, as feras venceram suas respectivas categorias de peso, com Erich no topo dos meio-pesados e Anderson nos pesados. No absoluto, Erich e Anderson superaram seus adversários até chegaram juntos a final e fecharam para a equipe.

Confira abaixo os resultados do azul masculino e roxa feminino e fique ligado no GRACIEMAG.com para saber tudo sobre o torneio em São Paulo!

A cobertura do Campeonato Brasileiro 2017 é um oferecimento de STORMSTRONG.

AZUL / Adulto / Masculino / Galo

1 – João Bosco Sousa Calil – Striker JJ

2 – Hian Victor Leite – GF Team Sergipe

3 – Cleison dos Santos Gabriel – Caio Terra Association Brasil

3 – Jonathan Ferreira dos Santos – GF Team

AZUL / Adulto / Masculino / Pluma

1 – Diego Oliveira Batista – Cicero Costha Internacional

2 – Leonardo Mário Pereira Júnior – Cicero Costha Internacional

3 – Thiago Buscacio Gonçalves – CheckMat

3 – Yuri Gabriel Rodrigues – Nova União

AZUL / Adulto / Masculino / Pena

1 – Israel de Sousa Almeida – GF Team

2 – Raimundo Diego P. Sodre – Nova União

3 – Artur da Silva Lanes – GF Team

3 – João Victor Pinheiro Machado Souza – Gordo Jiu-Jitsu

AZUL / Adulto / Masculino / Leve

1 – Everton Daniel de Freitas – Núcleo JJ

2 – Miguel Luiz Bitencourt e Silva – Gracie Barra

3 – Gabriel Rodrigues Silva – BARBOSA JIU-JITSU EQUIPE 2

3 – Italo Alves de Oliveira – CheckMat

AZUL / Adulto / Masculino / Médio

1 – Guilherme Mitsuo Stangari Kokumai – Manimal JJ

2 – João Victor Uchoa Cerqueira – GF Team

3 – Michael Soares Machado – CheckMat

3 – Pedro Henrik F. de Oliveira Costa – Guigo JJ

AZUL / Adulto / Masculino / Meio-Pesado

1 – Erich Munis – Nova União

2 – Caio Vinicius Lima Santos – Nova União

3 – Marcus Vinícius de Souza Bottino – Associação Oriente

3 – Pedro Henrique P. Machado Souza – Gordo Jiu-Jitsu

AZUL / Adulto / Masculino / Pesado

1 – Anderson Munis dos Santos – Nova União

2 – Diego Maicon Moreira da Silva – Careca JJ

3 – João Leal – Ns Brotherhood

3 – João Lucas Lopes Hermeto – Ribeiro Jiu-Jitsu

AZUL / Adulto / Masculino / Super Pesado

1 – Caio Perondi De Melo – Zenith BJJ

2 – Luis Ricardo Marques – Cicero Costha Internacional

3 – Carlos Tassone Rodrigues – Alliance

3 – Leonardo Roger Fernandes Rodrigues – Nova União

AZUL / Adulto / Masculino / Pesadíssimo

1 – Fernando Alves Lima – BARBOSA JIU-JITSU

2 – Wallace Costa da Silveira – GF Team

3 – Gustavo Lopes Borges – Cicero Costha Internacional

3 – Italo Rodrigues B. Alves – Colisão Jiu-Jitsu

AZUL / Adulto / Masculino / Absoluto

1 – Erich Munis – Nova União

2 – Anderson Munis dos Santos – Nova União

3 – Carlos Tassone Rodrigues – Alliance