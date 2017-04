Vídeos: As finalizações no braço de Gregor Gracie no Boston Open de Jiu-Jitsu

Share it

Gregor Gracie brilhou no último final de semana, ao participar do Boston Open de Jiu-Jitsu da IBJJF. O faixa-preta conquistou ouro duplo no torneio, mas a vitória em peso e absoluto não foi o único destaque.

Para conquistar o título no meio-pesado, Gregor finalizou tanto na semifinal quanto na final ao partir da mesma posição. Por cima na meia-guarda, enquanto os adversários tentavam escapar da situação desconfortável, o Gracie atacou no braço, para receber os três tapinhas logo no começo da luta em ambas as ocasiões.

Ficou curioso? Confira nos vídeos abaixo!

Semi-final:

Final: