Neiman Gracie é escalado para card galáctico do Bellator 180, em NY

Depois do UFC reabrir os trabalhos em Nova York com sua histórica edição 205, o Bellator, principal concorrente da maior organização de MMA do mundo, dará sua cartada no Madison Square Garden, com um evento de tirar o fôlego, e o card terá a participação de um Gracie casca-grossa.

Neiman Gracie, atleta da organização invicto no MMA com cinco vitórias, quatro delas por finalização, estará presente no Bellator 180, agendado para o dia 24 de junho. O brasileiro radicado nos EUA terá pela frente o americano Dave Marfone, que tem no cartel cinco vitórias e duas derrotas.

O card do Bellator 180 conta ainda com Wanderlei Silva contra Chael Sonnen na luta principal, Fedor Emelianenko em duelo contra Matt Mitrione, Phil DAvis contra Ryan Bader pelo cinturão dos meio-pesados, Douglas Lima contra Lorenz Larkin pelo cinturão dos leves e o brasileiro Chinzo Machida, irmão de Lyoto Machida, contra James Gallagher.

Confira o card abaixo.

Bellator 180

Nova York, EUA

24 de junho de 2017

Wanderlei Silva x Chael Sonnen

Fedor Emelianenko x Matt Mitrione

Michael Chandler x Brent Primus

Douglas Lima x Lorenz Larkin

Aaron Pico x Zach Freeman

Phil Davis x Ryan Bader

Chinzo Machida x James Gallagher

Neiman Gracie x Dave Marfone

Ryan Couture x Haim Gozali

Jerome Mickle x Anthony Giacchina

John Salgado x Hugh McKenna

Matt Rizzo x Sergio da Silva