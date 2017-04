Jiu-Jitsu: Rayron e o peso de ser um Gracie competidor aos 15 anos de idade

Share it

Aos 15 anos, Rayron já carrega um enorme peso sobre seus ombros. Como se já não bastasse levar o nome da renomada família Gracie, ele também é filho do falecido Ryan Gracie, um dos mais carismáticos lutadores de Jiu-Jitsu que já viveram.

“Quando era mais novo eu não gostava de competir porque eu costumava me cobrar demais, uma vez que todo mundo esperava que eu ganhasse”, conta ele a equipe da Gallerr, direto de Nova York, via WhatsApp. “Mas eu mudei minha maneira de pensar e agora vejo que no tatame quem esta competindo sou eu, e a única opinião que importa é a minha. O mais importante é competir, fazer o meu melhor e treinar muito para poder fazer tudo de novo .”

O vídeo a seguir traz um pouco de sua participação no NY Open, seu quinto torneio em 2017. No evento, Rayron lutou quatro vezes, tornou-se o campeão da sua categoria após apenas uma disputa (“É difícil encontrar crianças na minha idade pesando 96kg”, comenta a fera às risadas ), e conquistou a medalha de prata no absoluto.

“Mesmo com o revés, sinto que estou melhorando pouco a pouco, sempre com os conselho dos meus primos”, diz ele, que tem o objetivo de competir duas ou três vezes por mês durante o ano. “Meu objetivo de curto prazo é me tornar um campeão mundial em junho, na Califórnia. Já meu objetivo de longo prazo é construir uma carreira sólida, tanto no Jiu-Jitsu quanto no MMA .”

Confira abaixo o jogo de Rayron Gracie no NY Open!