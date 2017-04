Share it

Em ação no New York Open de Jiu-Jitsu, realizado no início deste mês, a fera João Miyao, que figura entre os cinco melhores faixas-pretas da IBJJF, tratou de finalizar sem demora para conquistar o título no peso-pluma.

Ele encarou Tadashi Takashima, e a disputa foi ditada pelo brasileiro. Depois de tentar as costas com o berimbolo, Miyao acabou por cima. João trabalhou do alto para montar e fez a transição para o armlock que lhe rendeu o ouro.

Confira no vídeo abaixo!