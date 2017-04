Share it

O Bellator 178 foi palco de mais um duelo entre antigos rivais. Patricio Pitbull encarou o campeão dos penas Daniel Straus, na última sexta-feira, em Connecticut. Para vencer e pegar de volta a cinta, o faixa-preta de Jiu-Jitsu aplicou um belo estrangulamento.

Em seu quarto confronto com Straus, o brasileiro manteve seu adversário sobre pressão até que, no começo do segundo round, encaixou uma apertada guilhotina, que garantiu a ele a vitória e o cinturão.

Confira no vídeo abaixo!